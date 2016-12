Nosso formato é standard com 52 cm de altura x 29,7 cm de largura (4,6 cm cada coluna). Nossa penetração nessa região chega aos 45% segundo pesquisa realizada pela Status Publicidade e Pesquisas.



Nossa edição impressa está sendo publicada na íntegra em nosso site em JPG, inclusive com as suas publicidades. Desta forma, nossos anunciantes passaram a ter um retorno ainda maior com a sua propaganda. Enquanto acompanham as notícias de Sumaré e região, também prestigiam as publicidades de nossos clientes.



Hoje grandes empresas investem em nosso meio de comunicação:



Claro;

Vivo;

Banco Itaú;

Supermercados Pague Menos;

Villares Metals;

Autoban;sample image 01

Unimed;

Scopel;

NET;

Pastifício Selmi;

Sotreq;

ROSSI;

Shopping Hortolândia;

Honda do Brasil;

Magnetti Marelli;

EMS Genéricos;

Germânica Volkswagen;

Faculdades Mackenzie;

Faculdade Anhanguera;

Nextel Telefonia, entre muitos outros anunciantes.

Jornal Tribuna Liberal de Sumaré - título de propriedade da KLM Jornais e Revistas

Diretor geral - Ney Soares

Departamento Jurídico - Dr. Paulo Roberto Pires de Lima